Псков, , 14:07 — REGNUM В школах, колледжа и техникумах Псковской области запустят курсы начальной военной подготовки, это решение анонсировал 9 ноября губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дети в военной форме Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор сообщил, что уже встречался с инициативной группой в Пскове, в которую входят, в том числе, офицеры с боевым опытом.

«Сказали, что сейчас много обращений по одной теме: люди призывного возраста хотят получить дополнительную теоретическую и физическую подготовку. Наши офицеры, в свою очередь, предложили организовать эту работу», — указал Ведерников, отметив, что эта инициатива хорошая и востребованная, тем более, что для молодёжи предлагается отдельная патриотическая программа с упором на историю и военную подготовку

«Поддержал идею. В ближайшее время начнётся работа», — уточнил губернатор Псковской области.

Отметим, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал введение с нового учебного года в 2023 году внеурочного курса по начальной военной подготовке в школах России.

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