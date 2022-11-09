Ханты-Мансийск, , 13:43 — REGNUM Военнослужащий из Югры, получивший ранение в сентябре в районе Красного Лимана, практически до ноября ждал положенную денежную выплату. Для прояснения ситуации он обратился на горячую телефонную линию Информационного центра СК России.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

Житель ХМАО получил ранение позвоночника. Был направлен на лечение в госпиталь в Екатеринбург. День за днём ждал, когда поступит выплата за ранение. Понял, что пока он не заявит о себе, компенсацию не получит. Ему посоветовали обратиться на горячую линию Информационного центра СК России «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей».

Жалобу бойца взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Буквально за день решился вопрос. Искренне благодарен СК России», — сообщил боец.

Отметим, что на горячую линию СКР военнослужащие могут обращаться по телефону 8-800-100-12-60. Звонок бесплатный.