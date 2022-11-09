СКР помог бойцу из Югры получить выплату за ранение
Ханты-Мансийск, 9 ноября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Военнослужащий из Югры, получивший ранение в сентябре в районе Красного Лимана, практически до ноября ждал положенную денежную выплату. Для прояснения ситуации он обратился на горячую телефонную линию Информационного центра СК России.
Житель ХМАО получил ранение позвоночника. Был направлен на лечение в госпиталь в Екатеринбург. День за днём ждал, когда поступит выплата за ранение. Понял, что пока он не заявит о себе, компенсацию не получит. Ему посоветовали обратиться на горячую линию Информационного центра СК России «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей».
Жалобу бойца взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Буквально за день решился вопрос. Искренне благодарен СК России», — сообщил боец.
Отметим, что на горячую линию СКР военнослужащие могут обращаться по телефону 8-800-100-12-60. Звонок бесплатный.