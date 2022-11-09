Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Венгрия не поддержит намерение Евросоюза передать киевскому режиму финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро. Такое заявление венгерская сторона сделала министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Журналисты напоминают, что 9 ноября Европейская комиссия выступит с предложением предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных резервов, имеющихся в бюджете ЕС.

«Министр финансов Венгрии Михали Варга сказал своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что в январе 2023 года Европейский союз может направить киевскому режиму €3 млрд финансовой помощи.

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По данным источников Bloomberg, Европейский союз намерен предложить новый механизм предоставления финансовой помощи Киеву на сумму €18 млрд. Он будет определять «устойчивую основу», которая позволит финансировать расходы киевского режима в 2023 году. По данным агентства, план Евросоюза позволит предоставлять Киеву кредиты на льготных условиях для финансирования неотложных потребностей и ремонта критической инфраструктуры.

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