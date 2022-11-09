Москва, , 13:41 — REGNUM Есть вероятность, что в России продолжит расти количество просрочек по автокредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в сентябре 2022 года в РФ заемщики увеличили количество просрочек по автокредитам на 18,7%, если сравнивать с августовскими показателями.

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«Новые санкции негативно повлияли на население, — сказала Ермилова. — Помимо всего прочего, реальные доходы населения тоже стали снижаться, кто-то потерял работу, у кого-то уменьшился семейный бюджет, и пришлось перераспределять расходы. Если у гражданина было несколько кредитов, то в сложившейся ситуации он перераспределял расходы, и это могло быть не в пользу автокредита. Есть вероятность того, что рост просрочек мы сможем наблюдать и в дальнейшем. Ведь пока не приходится говорить о полном восстановлении экономики или росте платёжеспособности населения».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о двух главных факторах, под действием которых в РФ выросли объемы выдачи автомобильных кредитов.

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