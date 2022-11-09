Ереван, 9 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Вице-президент Ирана Масуд Мир Каземи и министр финансов и экономики Эхсан Хандузи приняли прибывшего в Тегеран главу минфина Армении Тиграна Хачатряна. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба армянского министерства.

frank497 Тегеран, Иран

«С обеих сторон был подчеркнут ряд экономических приоритетов между соседними странами, в частности, повышение годового товарооборота до $3 млрд, объёма товарообмена до 5 млн тонн, а также упрощение и развитие финансовых, банковских и торгово-таможенных отношений», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Хачатрян назвал переговоры «конструктивными». Он отметил, что многолетнее сотрудничество между Арменией и Ираном развивается и укрепляется. Армянский министр сообщил, что по итогам года ожидается рост торгового оборота между странами на 40%.

Сообщается, что Хандузи в свою очередь заявил об интересе Ирана к экономической политике соседей, особенно стран, находящихся в Закавказье. Он также выразил надежду, что удастся нарастить годовой товарооборот до $3 млрд с Арменией.