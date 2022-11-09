Москва, , 13:32 — REGNUM О планах создать в России специальных СМИ для молодёжи мне ничего неизвестно. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ Elitefon.ru

По мнению представителя Кремля, не нужно создавать специальное молодёжное СМИ,

«Чтобы быть рентабельным, любое СМИ должно работать на разные аудитории. Сейчас СМИ, как правило, становятся мультимодальными», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимые сведения из социальных сетей и блогов чаще всего узнают представители самой молодой возрастной группы (18−24).

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