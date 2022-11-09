Москва, 9 ноября 2022, 13:32 — REGNUM О планах создать в России специальных СМИ для молодёжи мне ничего неизвестно. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По мнению представителя Кремля, не нужно создавать специальное молодёжное СМИ,
Как сообщало ИА REGNUM, необходимые сведения из социальных сетей и блогов чаще всего узнают представители самой молодой возрастной группы (18−24).
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