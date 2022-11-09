Париж, 9 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Власти Франции предлагают компенсацию семье корсиканского сепаратиста Ивана Колонны, убитого в тюрьме, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Адвокат семьи считает, что это хорошая новость, но пока не знает, примет ли вся семья это предложение. Власти Франции обещают компенсацию в размере 200 000 евро.

Корсиканский борец за независимость был убит другим заключенным-радикалом в тюрьме 2 марта. Если предложение властей будет принято всеми восемью заявителями, включая родителей Ивана Колонны и двух его детей, дело будет закрыто.

«Очевидно, что это уже хорошая новость. На самом деле государство признает свою ответственность и предлагает компенсацию семье. Остается посмотреть, примут ли это все члены семьи», — объясняет адвокат.

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