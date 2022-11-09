Лима, , 13:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Перу подтвердило факт вручения дипломатических паспортов бывшему президенту страны Алехандро Толедо и его жене Элиане Карп, но уточнило, что документы попали в руки властей США. Об этом пишет Prensa Latina.

Алехандро Толедо Michael Thaidigsmann

В своем заявлении министерство указало, что это событие произошло в июне 2022 года, и сообщило, что не нашло никаких юридических препятствий для выдачи паспортов супругам, которые ожидают в США экстрадиции для суда по обвинению в коррупции в Перу.

Впоследствии, однако, в МИД Перу отметили, что паспорта для семьи Толедо «были переданы судебным органам США».

Согласно показаниям руководителей бразильской компании Odebrecht, консорциум, состоящий из этой компании, заплатил Толедо взятку в размере 30 миллионов долларов в обмен на контракты на работы во время его правления.