Брянск, 9 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Брянской области мобилизованных и членов их семей освободили от начисления пени при просрочке оплаты услуг ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз. Согласно документу, жители области, призванные на военную службу по мобилизации и члены их семей будут освобождены от начисления пеней при несвоевременной оплате услуг ЖКХ и взносов на капремонт. Для этого необходимо подать заявление, оно будет рассмотрено в течение трёх рабочих дней.

Кроме того, подписано распоряжение правительства региона об отсрочке арендной платы за государственное имущество в связи с частичной мобилизацией и возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.