Херсон, , 13:35 — REGNUM Около 80 тысяч человек были вывезены из Херсонской области, решение было принято в целях безопасности людей. Об этом журналистам 9 ноября сообщил заместитель губернатора области Кирилл Стремоусов.

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Он уточнил, что возможность перебраться в более безопасные районы и в другие регионы воспользовались многие жители.

«Помогаем выехать из Херсона всем желающим. Я сейчас сам нахожусь в Херсоне», — заявил он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области, в том числе Херсона, началось 18 октября. 31 октября власти призвали к отъезду и жителей населённых пунктов, находящихся в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра.