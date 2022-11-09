Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга выделит субсидии на региональные перевозки четырём российским авиакомпаниям. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, передает корреспондент ИА REGNUM.

Самолет «Аэрофлота» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Авиакомпании, которые получат субсидии, были определены в рамках конкурсного отбора. Общий объём средств составляет 151 млн рублей. Получателями субсидий станут ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», АО Авиационная компания «РусЛайн», АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и АО «Ред Вингс».

Для перечисления средств власти заключат с авиакомпаниями соглашения о субсидировании межрегиональных маршрутов. Самолёты будут летать из Санкт-Петербурга в Иваново, Йошкар-Олу, Курск, Липецк, Нарьян-Мар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Саранск, Брянск, Калуга, Элиста, Апатиты, Тобольск.

Отметим, что субсидии авиакомпаниями будут предоставляться безвозмездно. Реализация их проходит в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». В прошлом году размер выделенных средств составил 46 млн рублей. Их также получили четыре авиакомпании.

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