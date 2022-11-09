Москва, , 19:07 — REGNUM Будапешт не поддержит планы Европейского союза по выделению киевскому террористическому режиму помощи в размере $18 млрд, сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Источники агентства указали на то, что представители Будапешта заявили министрам финансов стран Европейского союза в ходе встречи в Брюсселе, что не поддержат подготовку пакета финансовой помощи Киеву на 2023 год.

9 ноября Европейская комиссия предложит выделить киевскому режиму «помощь» в виде льготных кредитов, на что потребуются дополнительные резервы из бюджета Евросоюза.

«Министр финансов Венгрии Михали Варга сказал своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств», — сообщает агентство.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие отметили смелый поступок венгерского руководства, однако кроме Венгрии в ЕС не нашлось смельчаков, заметили другие.

«Им этого не простят», — отреагировал «Я русский и мне не стыдно».

«Браво, Венгрия!» — добавила «Рыжая».

«Хватит помогать фашистам!..» — призвал один из участников обсуждения.

«Не думаю, что из солидарности с Россией…» — в свою очередь отметила Юляна.

«Все правительство на «Миротворец», — с сарказмом пишет Анна Васильевна.

«На Венгрию жутко давят. Удивительно, что они вообще в первые дни СВО не прогнулись», — задумался еще один участник обсуждения.

«Просто Венгрия помнит про Закарпатье», — прокомментировал Игорь К.

«Все прочие страны ЕС за спиной пожали Венгрии руку», — написала Надежда Б.

«Венгры, конечно, меня не перестают удивлять. Не все потерянные и трусливые в Европе, есть адекватные самостоятельные нации и их правители», — добавила Larissa.

«Там втихаря, наверняка, все западные страны, даже самые антироссийские, радуются инициативе Венгрии», — предположила Olga V.

«Почему только одна Венгрия? Неужели всех остальных всё устраивает?» — в недоумении «Бр-ррр».

«А больше самостоятельных правительств не осталось в Европе», — ответил ему Key-real.

«Наверное, правительство Венгрии скоро отвалится. А то как-то нелояльненько получается…» — комментирует Денис Х.

«Понятное дело, Венгрии самой надо в армию вкладываться, чем-то надо ж будет исторические территории (речь о Закарпатье — ИА REGNUM) повертать (возвращать — ИА REGNUM)», — подытожил один из участников обсуждения.

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