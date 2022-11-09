Москва, , 13:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность дать министрам возможность перераспределять средства в рамках национального проекта, «пилотным проектом» может стать нацпроект «Культура», передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

В ходе «правительственного часа» с главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой он обратил внимание на доклад депутата Госдумы Михаила Романова («Единая Россия»), который рассказал о том, что бюджетные средства используются не на 100%.

«Понятно, что они лежат, с одной стороны, в плоскости полномочий министерства культуры, но с другой стороны, возможно, необходимо изменение законодательства или подзаконных актов правительства. О чем речь идет? Есть объект, в результате проведения торгов начало строительства или реставрации его не происходит в силу срывов этих процедур или недобросовестности уже приступившей к реализации этого проекта подрядной организации. Что дальше? Деньги фактически заморожены. Вот у нас на сегодняшний день есть право министра в случае такой ситуации эти денежные средства с одного объекта на другой перераспределять в рамках нацпроекта, в рамках министерства, или нет? Нет, а почему? И получается, мы сейчас с вами говоря об анализе работы, с одной стороны, подчеркиваем, что огромные денежные средства, 400 млрд вы назвали, миллионов? Ну, по меркам министерства это небольшая сумма, но даже она многие вопросы бы решила», — пояснил Володин.

Он отметил, то в итоге «получается много средств на остатках скапливается».

«Мы проблемы не решаем в силу разной ситуации, и при этом кто-то виноват. А кто виноват? У министра нет прав, не воли, а кто-то не хочет это делать. В итоге что страдает? И дело и наши граждане, эффективность власти показывают недостаточную. Поэтому, коллеги, есть предложение, чтобы мы с вами именно таким образом строили свою работу», — добавил спикер Госдумы.

Он предложил организовать «пилотный проект» в рамках нацпроекта «Культура».

«В постановлении давайте это отразим и начнем эту работу, ну, если хотите с такого пилотного подхода, проекта именно в рамках Министерства культуры, потому что меньше всего их финансируют, ну пускай дадут тогда возможность те деньги, которые им выделяют до конца потратить. От ошибок никто не застрахован. Но просто здесь цена ошибок она выше в силу меньшего количества денежных средств», — предложил Володин.