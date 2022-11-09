Москва, , 13:25 — REGNUM Преувеличивать значение выборов в США с точки зрения российско-американских отношений не приходится, но Москва внимательно анализирует информацию о ходе кампании. Об этом 9 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сказать, что мы бросили все дела и следили, тоже нельзя. У нас много своих дел, и они для нас важны. Но, конечно, мы внимательно анализируем информацию, которая поступает», — сказал Песков.

По его словам, выборы в США важны, но серьёзно преувеличивать их значение в краткосрочной и среднесрочной перспективе для будущего отношений России и США не приходится.

«Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Москва игнорирует заявления США о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Читайте развитие сюжета: Москва не будет анонсировать контакты с США по инспекциям в рамках СНВ-3