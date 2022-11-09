Москва, 9 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Продюсер Леонид Дзюник высказался по поводу заявлений Андрея Разина, касающихся планов создания новой группы «Ласковый май» в США. Об этом 9 ноября сообщает портал Blitz+.

Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

Во время общения с журналистами Дзюник заявил, что Разину больше «нечего делать», обратив внимание собеседников на то, что уже нет в живых как Юрия Шатунова, так и основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.

«Не надо! Хватит! Был уже «Ласковый май»! Никто его не заменит. Как память у людей можно убрать?» — сказал Дзюник, отметив, что могила Шатунова «завалена цветами» и Разин никак не сможет это изменить.

Напомним, Андрей Разин заявил, что после создания в США новой группы он будет добиваться удаления со всех ресурсов песен и клипов «Ласкового мая».

Как сообщило ИА REGNUM, ранее Станислав Садальский обратил внимание подписчиков, что Сергей Кузнецов скончался вскоре после того, как Разин выступил с этими заявлениями.