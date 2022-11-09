Нерехта, Костромская область, 9 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Житель Нерехты, зарубивший бывшую жену топором на остановке, покончил жизнь самоубийством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Костромской области.

Ориентировка на Ивана Жидкова, распространённая полицией

Машина мужчины, на которой он скрылся с места преступления, была обнаружена правоохранителями в Нерехтском районе рядом с телом скончавшегося.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 ноября. Мужчина напал на бывшую супругу в общественном месте с топором. Женщине 30 лет, ее доставили в местную больницу.

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, ей пришлось удалить часть черепной коробки. У нее есть две дочери. Старшего ребёнка передали законному отцу, годовалая дочь, родителем которой являлся нападавший, находится у родителей пострадавшей. Местные жители предполагают, что преступление могло быть совершено на почве ревности — около полугода назад супруги развелись.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В дальнейшем оно будет передано в Следственный комитет.