Москва, 9 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Идеальная продолжительность новогодних каникул должна быть 7—8 дней отдыха. Так считают 6% жителей России, приводит результаты опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Evgeny Новогодние каникулы

Отдыхать на Новый год от одного до трёх дней хотят 15% опрошенных. Новогодние каникулы от четырёх до шести дней считают оптимальными 13%. Устраивают уже утверждённые властями девятидневные каникулы 39% респондентов.

Сделать выходными больше девяти дней желают 16% граждан: от 10 до 13 дней — 7%, две недели — 9%. Готовы обойтись без новогодних каникул 5% опрошенных.

Опрос проведён 3–8 ноября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 342 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в предстоящие новогодние каникулы 2021−2022 гг. почти четверо из десяти жителей России (38%) проведут дома.

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