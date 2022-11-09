Лос-Анджелес, США, , 13:33 — REGNUM Дом покойного певца Майкла Джексона в Лос-Анджелесе (США) обокрали. Об этом сообщает портал TMZ.

Майкл Джексон Casta03

По словам представителей артиста, из особняка исчезли жесткие диски, ноутбуки, iPod, компакт-диски и DVD-диски, содержащие, предположительно, записи непубличных выступлений и неизданных концертов Джексона. Похищенное имущество оценивается примерно в $1 млн.

В качестве подозреваемого в совершении преступления рассматривается Джеффри Филлипс — бывший возлюбленный одной из сестер музыканта, который вскоре после гибели Джексона скрылся с его рукописями с фрагментами текстов песен, аудиокассетами, фотоальбомами, наградами и прочими вещами.

Напомним, Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года. Причиной смерти певца стала передозировка лекарственными препаратами.

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