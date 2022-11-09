Абакан, , 13:32 — REGNUM Единый день приёма для семей мобилизованных граждан организуют судебные приставы в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Приставы встретятся с родственниками мобилизованных 10 ноября с 10:00 до 18:00 по местному времени в городских и районных отделениях, а также в региональном управлении службы.

Жители республики смогут получить развёрнутую консультацию и помощь в решении вопросов, связанных с защитой прав своих родных, попавших под частичную мобилизацию, военнослужащих и граждан, участвующих в специальной военной операции (СВО). Специалисты также помогут оформить необходимые документы.

Приём граждан в подразделениях проведут старшие судебные приставы. В управлении в Абакане на вопросы ответят врио руководителя Валерий Берняцкий и начальник отдела организации исполнительного производства Дмитрий Канзычаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии принят законопроект о дополнительной мере поддержки семей мобилизованных.

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