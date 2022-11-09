Оренбург, 9 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Оренбургские строители завершают ремонт 37 социальных объектов и домов на территории подшефного Перевальского района ЛНР, сообщили в пресс-службе правительства Оренбуржья.

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Регион осуществил поставку в ЛНР 35 котлов и 10 блочно-модульных котельных. Еще одна котельная будет поставлена до 13 ноября.

«Тепло- и водоснабжение — проблемные для Перевальска вопросы, поэтому свою помощь, учитывая осенние холода, сосредотачиваем на их решении. Работы по установке теплового оборудования и модернизации водопроводных сетей практически завершены», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

На финальной стадии находится капремонт гимназии №1, стадиона «Шахтер» и районной школы искусств. Готовность этих объектов составляет 87-96%.

Перевальскому району по запросу передаётся строительная техника. Оренбуржье отправит в подшефную территорию около 2,4 тысячи учебников, а также оборудование для четырёх компьютерных классов.

В 2023 году при поддержке Оренбургской области планируется обустроить 11 детских площадок и заменить 11 котлов на объектах социальной инфраструктуры в Перевальском районе.