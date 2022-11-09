Москва, 9 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Впервые региональные музеи и театры с 2023 года получат федеральную поддержку благодаря национальному проекту «Культура». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ольга Любимова

«С 2023 года впервые федеральная поддержка через национальный проект будет оказываться не только муниципальным, но и региональным музеям и театрам», — сказала Любимова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что впервые будут поддержаны закупкой современного театрального оборудования региональные театры в крупных городах.

«Такую поддержку к 2025 году мы окажем 127 театрам», — проинформировала министр.

По ее словам, предполагается оснастить более 670 региональных и муниципальных музеев. Кроме того, в 24 региональных и муниципальных театрах будут проведены реконструкция и капитальный ремонт. Также планируется провести масштабную реновацию Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского, говорит Любимова.

Она также сообщила, что до конца 2022 года будет реконструирован и капитально отремонтирован 31 музей, 117 музеев оснастят современным оборудованием, в том числе сенсорным, лазерным и мультимедийным.

«Благодаря этому «музеи у дома» впервые получат возможности для презентации своих коллекций не хуже, чем у федеральных музеев», — заявила Любимова.

Всего к 2025 году будут реконструированы и капитально отремонтированы 100 муниципальных музеев, технически оснащены 487 муниципальных музеев, привела она данные.