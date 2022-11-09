Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:29 — REGNUM Коллективный Запад теряет интерес к событиям на территории бывш. УССР. Об этом во время разговора с корреспондентом ИА REGNUM сказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Бывшая УССР Chief39, pixabay, cc0

«Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не хочет с Владимиром Зеленским говорить по телефону, а ЕС не выделяет обещанные 3 млрд евро Киеву. В США на выборах побеждают республиканцы, а они противники поддержки противостояния на территории бывш. УССР и их интерес больше сосредоточены на борьбе с Китаем, где Си Цзиньпин недавно публично облачился в военную форму. Создаётся впечатление, что коллективный Запад теряет интерес к событиям на территории бывш. УССР., хочет заморозки этого вопроса. Впереди зима, холода и нарастающий демонтаж европейской экономики. Для Запада на территории киевского режима дело сделано, нужные линии проведены, которые изолируют Европу от России. Дальнейшая эскалация тут не нужна, — уверен эксперт. — Немецкие промышленники переводят свои производства в Китай (где из власти изгнали «комсомольцев», сторонников Демократической партии США и экономического партнёрства этих двух стран). Олаф Шольц недавно был в Пекине. Выгодно ли это США, которые хотят стать основным бенефициаром от разграбления Европы? Очевидно, что нет. Победа в США республиканцев с их антикитайской политикой весьма кстати. Нужное давление на Китай, тайванский вопрос не должны, по замыслу США, способствовать развитию этой страны. При этом США и Великобритания стремятся выстроить стратегической партнёрство с Индией».

России в этой ситуации, по мнению политолога, выгодно следовать своим геополитическим интересам, куда входит в том числе денацификация на территории бывш. УССР, и не играть в чужие политические игры.

Напомним, ранее первый заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что обещанные ранее три миллиарда евро Евросоюз выделить Киеву не может.

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