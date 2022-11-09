Москва, 9 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Журналисты, которые работают в Луганске на передовых рубежах информационной войны в нелегких экономических и опасных для жизни условиях, являются высокопрофессиональными специалистами. Об этом 9 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу. Они очень высокопрофессиональны, они работают зачастую в нелёгких условиях: нелёгких экономических условиях и условиях, которые сопряжены с риском для жизни», — сказал он, комментируя свою поездку в Луганск.

При этом представитель Кремля отметил, что на работающих в ЛНР журналистов, по его мнению, ложится большая чем на представителей федеральных СМИ ответственность, так как первые находятся на «передовых рубежах и информационной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что различные форматы участия президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20), который пройдёт в Индонезии, обсуждаются в данный момент в Кремле