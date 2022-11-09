Москва, 9 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Дата проведения прямой линии президента РФ Владимира Путина с населением России зависит от его графика. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным, 2017 год

«Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная», — сказал Песков.

Он пообещал проинформировать СМИ о соответствующем мероприятии, как только станет известна его дата.