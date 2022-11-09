Грозный, , 20:28 — REGNUM Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в 2023 году отремонтируют 62 улицы Грозного. Как пояснили в региональном министерстве автомобильный дорог, из них 28 трасс ведут к ряду социально — значимых объектов, среди которых школы, детские сады, мечети, школа искусств, скверы, колледж и вуз. Их общая протяженность составляет более 50 км. На проведение дорожных работ заключены два контракта.

Улица Грозного Цитата minavtodor-chr.ru

Большинство улиц, где запланирован ремонт, расположены в Байсангуровском районе столицы. В список также вошли по 12 улиц Ахматовского и Шейх-Мансуровского районов, а также 14 улиц Висаитовского. На всех участках будет заменено дорожное покрытие.

Одним из наиболее значимых объектов следующего года станет улица им. А. Авторханова, которая ведет к Грозненскому государственному нефтяному техническому университету имени академика М. Д. Миллионщикова. Ее протяженность 850 метров.

При реализации нацпроекта предусмотрено не только асфальтирование дорожного покрытия, но и приведение в порядок инфраструктуры улиц: укладка бордюров, ограждений и тротуаров, установка дорожных знаков и искусственных неровностей, нанесение разметки, обустройство остановок, опор освещения и светофоров.

Все это позволит значительно снизить риски ДТП, что особенно актуально в местах, где находятся много детей школьного и дошкольного возрастов.

Напомним, благодаря участию города в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», за 2019–2021 годы в Грозном в нормативное состояние приведено 130 дорожных объектов. К концу 2022 года к ним добавится еще 48 улиц. Именно столько столичных объектов в программе текущего года.

Следить ща качеством ремонта помогают общественники. В 2022 году с участием общественных контролеров состоялось 47 выездов на объекты нацпроекта. В них было задействовано 63 общественника. Многие из них в народном контроле с самого начала реализации нацпроекта. Например, Висхан Джацаев.

«Очень радует то, насколько ответственно подрядчики относятся к своей работе. Практически не оставляют общественным контролерам повода для претензий. Особое внимание обращаем на соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп граждан», ― говорит общественник.

В частности, в Грозном сотрудники регионального Минавтодора совместно с общественными контролерами ОНФ проверили покрытие на улице Садонской.

«Эта одна из протяженных улиц города, которая нуждалась в ремонте. Теперь, благодаря таким преображениям, местные жители смогут спокойно и безопасно передвигаться по улице. И, что немаловажно, улица Садонская ведет к зданию Всероссийского общества слепых, а для этой категории граждан важно обустройство их маршрута», — отметил модератор тематической площадки «Безопасные качественные дороги» ОНФ Магомед Хаджимурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать российские дороги более комфортными и безопасными.

К 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.