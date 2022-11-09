Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. За минувшие десять месяцев 2022 года служба занятости Ленинградской области выдала 46 тыс. направлений на работу, каждое третье из них привело к реальному трудоустройству, сообщили 9 ноября в пресс-службе областной администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

Таким образом, за десять месяцев новую работу в регионе нашли 16 тыс. жителей Ленинградской области, за этот же период на областную Биржу труда обратились 30,4 тысяч человек.

«Сегодня в базе вакансий региона 46,4 тысяч предложений, из них 75% по рабочим профессиям, 25% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,4%», — уточнили в пресс-службе.

Для стабилизации ситуации на рынке труда, работники, находящиеся под риском увольнения, проходят переобучение. На эти цели восемь промышленных предприятий получили субсидии на переподготовку 275 человек, 145 из которых уже его завершили. Опережающее профессиональное обучение, в том числе, на 13 предприятиях, реализующих инвестиционные проекты, прошли 516 человек.

Также помощь в виде компенсации на заработную плату получили от государства работодатели, принявшие на работу 414 безработных жителей региона: 337 человек — молодежь в возрасте до 30 лет, 38 человек — граждане, вынужденно покинувшие территории бывшей УССР, 39 человек — работники предприятий, находящиеся под риском увольнения.