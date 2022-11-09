Москва, 9 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В ЛНР ведут свою работу высокопрофессиональные молодые журналисты и блогеры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам поездки в Луганск.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу», — сказал Песков.

По его словам, луганские журналисты нередко ведут свою работу в непростых обстоятельствах — «нелёгких экономических условиях и условиях, которые сопряжены с риском для жизни».

Песков также подчеркнул, что на них ложится «большая ответственность по сравнению с федеральными СМИ», поскольку луганские журналисты находятся «на передовых рубежах и информационной войны тоже».