Саратов, , 13:25 — REGNUM В Ленинском районе Саратова 9 ноября приостановили подачу горячей воды и центрального теплоснабжения. Причиной этому стала очередная коммунальная авария, сообщает мэрия.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«9 ноября из-за работ по переврезке вновь смонтированного трубопровода в действующую сеть по улице Тверской в ряде домов Ленинского района приостановлена подача центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения», — уточнили в городской администрации.

В зоне отключения отопления и горячей воды оказались более 20,4 тыс. человек и 14 объектов социальной сферы, передает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области.

В Саратове 9 ноября температура воздуха днем составит не выше 6 градусов тепла, в ночь на 10 ноября похолодает до — 1…+4 °C.

Завершить восстановительные работы планируют в 00:00 (местное время) 10 ноября.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 26 октября на улице Техническая произошел порыв на тепломагистрали диаметром-1200 мм. В связи с крупной аварией прокуратура организовала проверку.

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