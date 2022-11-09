Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Инициативу о размещении на фасаде здания Кунсткамеры памятной доски историку, лингвисту, переводчику, основателю советской школы майянистики Юрию Кнорозову поддержали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Предложение было рассмотрено 9 ноября на очередном заседании Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Валентинович Кнорозов

Проект постановления подготовлен в связи с письмом губернатора Петербурга Александра Беглова во исполнение указа президента РФ Владимира Путина об увековечивании памяти и праздновании столетия со дня рождения Кнорозова.

Поддерживая принятие проекта, депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов заявил, что для него это «радостный день». Депутат сообщил, что предложил сделать доску на двух языках: на русском и на языке майя, который расшифровал Кнорозов. Однако эта идея была отклонена, так как всё уже спланировано.

«Это тот человек, который заслуживает даже большего, чем просто установка ему мемориальной доски, даже на здании Кунсткамеры», — подчеркнул Амосов.

Проект установки мемориальной доски приняли в целом, за него проголосовали 48 депутатов.

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Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года под Харьковом, там же закончил школу. В юности писал стихи, рисовал, играл на скрипке. Учился на рабфаке при 2-м Харьковском мединституте, затем поступил на исторический факультет Харьковского университета, поработал учителем начальной школы. В 1943 году перевелся в Московский государственный университет на кафедру этнографии исторического факультета. Был призван в армию, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

После войны закончил исторический факультет МГУ. Его дипломная работа была посвящена шаманским практикам, как и первая публикация, которая вышла в 1949 г. в журнале «Советская этнография»: «Мазар Шамун-наби». Уже тогда он начинает заниматься дешифровкой письменности майя. Не имея возможности продолжать учебу в аспирантуре, в конце 1940-х годов он переезжает в Ленинград, работает младшим научным сотрудником Музея этнографии.

Главным делом его жизни стала дешифровка рукописей майя, он составил каталог иероглифов майя (опубликован трехтомным изданием в Мексике в 1999 году).