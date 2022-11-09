Москва, 9 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Последствия санкций учтены в рамках реализации национальных проектов «Культура» и «Культурная среда». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом завила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Фото: Даниил Артемьев, пресс-служба Минкультуры России Ольга Любимова

«В этом году нацпроект перестраивается под текущие реалии», — заявила Любимова.

По ее словам, министерство в условиях санкционного давления прорабатывает с поставщиками возможности импортозамещения оборудования и материалов — изменения внесены в паспорта нацпроектов «Культура» и «Культурная среда».

Любимова также сообщила, что уровень достижения нацпроекта «Культура» составляет 99,93%.