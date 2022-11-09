Стокгольм, 9 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Ни один представитель нового правительства Швеции под председательством Ульфа Кристерссона (Умеренные) не будет участвовать в десяти выпусках программы «30 минут» на телеканале SVT, которые будут транслироваться вплоть до 23 ноября. Об этом рассказал ведущий передачи Андерс Холмберг в интервью изданию DN.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По словам Холмберга, редакция SVT направила приглашения всем партийным лидерам, пяти министрам и паре членов риксдага, но везде получила отказ. Часто это оправдывается тем, что у политиков нет времени и приоритетом являются другие дела.

Холмберг ответил, что гости обычно не отвечают отказом.

«Для нас это довольно необычная ситуация, что представители новой власти так дружно отказываются», — признался Холмберг.

Объясним, что программа «30 минут» на главном телеканале Швеции SVT является одной из самых популярных на шведском телевидении.