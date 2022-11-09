Москва, 9 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Кремль игнорирует заявления США о якобы вмешательстве России в выборы. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы уже настолько привыкли к обвинениям во вмешательстве РФ в выборы в США, что просто их не замечаем», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, группа американских аналитиков пытаются найти «российский след» в активности ряда аккаунтов в соцсетях, якобы способных повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США.

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