Херсон, 9 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Херсонской области подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты, сообщил 9 ноября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией

Он отметил, что мосты взорваны «в ожидании наступления [ВСУ]».

Ранее военкоры и представители администрации Херсонской области сообщили, что попытки ВСУ атаковать на ряде направлений в регионе провалились, десятки единиц техники были уничтожены артиллерией армии России.