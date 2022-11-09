Москва, 9 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Различные форматы участия президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20), который пройдёт в Индонезии, обсуждаются в данный момент в Кремле. Об этом 9 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G-20 в Индонезии и хочет обсудить с ним поставки российского зерна в нуждающиеся страны.