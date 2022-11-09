Сеул, 9 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и «Большой двадцатки» (G20), сообщает Kompas.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Южная Корея организует на полях саммитов двустороннюю встречу с главой США Джо Байденом, а также трехстороннюю встречу с участием Соединенных Штатов и Японии.

«Мы организуем встречи с ключевыми странами по случаю участия во встречах АСЕАН и G20», — заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Ким Сон Хан.

Напомним, последняя встреча между Юн Сок Ёль и премьер-министром Японии Фумио Кисида состоялась в сентябре 2022 года. Затем два лидера согласились с необходимостью улучшения отношений, осложненных историческими спорами. Южная Корея стремится улучшить отношения с Токио в то время, когда обе страны сталкиваются с растущими «ядерными и ракетными угрозами Северной Кореи».

Сентябрьская встреча в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН стала первой между лидерами двух стран с 2019 года.