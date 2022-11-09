Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Сенатор-республиканец Марко Рубио одержал верх над своей соперницей-демократом Вэл Демингс за место в Сенате США, сообщает со ссылкой на экзит-поллы The Hill.

Победа Рубио, вероятно, поможет укрепить представление о том, что Флорида, которая с давних пор считалась штатом, где победа одной конкретной партии не гарантирована, стала надежно республиканской территорией.

Поражение Демингс — лишь еще один эпизод во все более длинном списке поражений демократов в этом штате.