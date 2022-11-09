Владивосток, 9 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Первомайском районе Владивостока 9 ноября мужчина в погоне за оппонентом открыл стрельбу. Есть ли пострадавшие — не известно.

ru.torange.biz Пневматический пистолет

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«В районе детской площадки на улице Марины Расковой стрелял мужчина. По словам очевидцев, из заведения выбежали несколько человек, у одного из них в руках был пистолет, а позже на улице раздались выстрелы», — сообщают региональные телеграм-каналы.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах завели уголовное дело по факту использования оружия возле одного из кафе. Этому предшествовала потасовка между участниками конфликта.