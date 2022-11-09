Стокгольм, 9 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Убийство психиатра Инг-Мари Висельгрен потрясло лидера Центристов Анни Лёф, которая, согласно обвинительному заключению, была одной из целей подозреваемого в терроризме Теодора Энгстрёма. Об этом политик заявила, когда она появилась в окружном суде Готланда 9 ноября, пишет новостной портал Omni.

Centerpartiet.se Анни Лёф

«Я всегда живу с осознанием того, что что-то может случиться. Это может произойти когда угодно», — сказала политик.

Журналисты напоминают, что этим летом Лёф собиралась выйти на сцену рядом с местом, где была убита Висельгрен. В ходе судебных слушаний она рассказала, что в тот день один из ее телохранителей неожиданно схватил ее за руку и сказал: «Быстрее! Нам нужно убираться от сюда!».

Через несколько дней она узнала, что сама была мишенью Энгстрёма. Лёф призналась, что в последующей предвыборной кампании предпочла не произносить громких речей, изменила график своих поездок и позаботилась о том, чтобы на собраниях присутствовало много членов партии в целях личной безопасности.

На момент публикации новости выступление Лёф в суде продолжается.