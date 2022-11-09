Махачкала, 9 ноября 2022, 13:19 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать всемерную помощь семье погибшего добровольца Султан-Мажита Эсенбаева. Участник отражения атаки террористов на Дагестан в 1999 году, он не подлежал мобилизации как многодетный отец, однако не смог остаться дома в трудную для Родины минуту, отправился выполнять задачи в зону СВО и погиб.
В 1999 году — во время вторжения в Дагестан банд международных террористов — Эсенбаев служил в комендантской роте при военном комиссариате Казбековского района. Как сообщили в администрации Казбековского района, прощание с жителем села Ленинаул Султан-Мажидом Эсенбаевым, погибшим при выполнении своего воинского долга в ходе СВО, прошло 8 ноября. По данным администрации, у погибшего восемь детей, старшему из которых 32 года, а младшему — 17.