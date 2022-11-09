Стокгольм, 9 ноября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Напряженность в правительстве Швеции под руководством Ульфа Кристерссона (Умеренные) возросла до такой степени, что Шведские демократы выступили против правительства в двух случаях. Об этом источники внутри Шведских демократов сообщили газете Expressen на условиях анонимности.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

По данным газеты, Шведские демократы считают, что два министра — министр здравоохранения Ако Анкарберг Йоханссон (Христианские демократы) и министр юстиции Гуннар Стрёммер (Умеренные) — сделали заявления, не соответствующие Соглашению Тидё, благодаря заключению которого в Швеции к власти пришло правительство Кристерссона.

«Понятно, что мы высказались против. Важно, чтобы все понимали, что это обязывающее соглашение», — сказал анонимный источник внутри партии Шведских демократов.

Пресс-секретарь Стрёммера сообщил Expressen, что правительство, «безусловно», намерено соблюдать Соглашение Тидё.