Самара, 9 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Цветы к мемориальному комплексу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, возложил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Вечный огонь

Сообщается, что церемония прошла в Самаре в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России.

Азаров напомнил, что в это особое время сотрудники внутренних дел каждый день рискуют своей жизнью обеспечивая безопасность, правопорядок, в том числе, и на линии непосредственных боестолкновений.

«Сотрудники самарского управления постоянно выезжают в командировки в горячие точки, с честью и достоинством несут службу, оставаясь верными своему долгу и Родине, как и погибшие сотрудники, предшественники, которые в свое время остались верны своему долгу до конца», — напомнил глава региона.

Он поблагодарил сотрудников внутренних дел региона, которые несут службу, приходят на помощь людям, исполняют свой долг.

«Хочу пожелать всем вам здоровья, здоровья вашим близким, вашим семьям, вашему тылу. Уверен, что мы вместе обеспечим надежный тыл здесь, на территории опорного региона России, и сделаем все, что от нас зависит, для фронта и победы», ­– заявил самарский губернатор.

Напомним, 10 февраля 1999 года в главном управлении внутренних дел по Самарской области произошел пожар, который унес жизни 57 сотрудников правоохранительных органов, огонь полностью уничтожил здание. На этом месте был установлен мемориальный комплекс, который включает в себя Вечный огонь, храм-часовню Святого Александра Невского и стелу с именами сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей, включая тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны. На стеле увековечены имена 331 сотрудника органов внутренних дел.

«Это святое место для сотрудников внутренних дел, правопорядка, безопасности и, я уверен, для всех самарцев, всех жителей Самарской области. Здесь мы вспоминаем и отдаем дань уважения сотрудникам органов внутренних дел, которые погибли при исполнении и на фронтах», — приводит пресс-служба слова Азарова.