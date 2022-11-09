Стокгольм, 9 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Многое было поставлено на карту, когда 8 ноября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом пишет журналист Улле Лённеус из Sydsvenskan по итогам встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

И бывшее правительство Швеции под руководством Социал-демократов, и новое правительство под контролем Кристерссона рассматривают членство в НАТО как самую важную цель политики безопасности. Как отмечает Лённеус, прошлые и нынешние власти в Стокгольме рано осознали, что для реализации этой цели потребуется добиться расположения Эрдогана.

Дистанцировавшись от курдских партий, правительство Кристерссона продемонстрировало добрую волю, которая, по словам Лённеуса, могла приблизить Швецию к НАТО.

«Эрдоган рано или поздно уступит», — заключил журналист, говоря о перспективах Швеции стать частью альянса.