Москва, , 13:18 — REGNUM Более 20 подозреваемых в пособничестве ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях за неделю, сообщили 9 ноября в пресс-службе Росгвардии.

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«За одну неделю бойцы подразделений ведомства выявили 22 подозреваемых в пособничестве ВСУ», — говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства занимаются ликвидацией схронов, оставленных нацистами. Так, за неделю изъято 22 единицы огнестрельного оружия, ручные противотанковые гранатометы, 200 танковых и примерно столько же артиллерийских снарядов, 100 минометных мин, свыше 45 тысяч патронов различного калибра, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября ФСБ России сообщило о задержании группы диверсантов, готовивших покушение на сотрудников администрации Херсонской области.