Москва, , 13:18 — REGNUM Привычный мир и поддержка курса США в мире сокращается. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» [киевского] зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — написал Медведев.

Накануне в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы заявили о своём успехе на данных выборах.