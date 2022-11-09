Вашингтон, 9 ноября 2022, 13:17 — REGNUM Компания Netflix намерена экранизировать роман Seesaw Monster японского писателя Котаро Исаки. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Цитата из интервью на телевидении

По данным источника, в предстоящей экранизации главные роли исполнят американские актрисы Энн Хэтэуэй и Сальма Хайек, а в качестве сценариста выступит Оливия Милч («Восемь подруг Оушена»). Детали сюжета и дата выхода картины пока не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Энн Хэтэуэй примет участие в саммите «Деловой двадцатки» (B20) на Бали 13–14 ноября 2022 года. Предполагается, что актриса выступит на сессии под названием «Ускорение экономических преобразований и инклюзивный рост производительности».

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