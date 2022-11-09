Вашингтон, 9 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Компания Netflix намерена экранизировать роман Seesaw Monster японского писателя Котаро Исаки. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Цитата из интервью на телевидении Энн Хэтэуэй

По данным источника, в предстоящей экранизации главные роли исполнят американские актрисы Энн Хэтэуэй и Сальма Хайек, а в качестве сценариста выступит Оливия Милч («Восемь подруг Оушена»). Детали сюжета и дата выхода картины пока не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Энн Хэтэуэй примет участие в саммите «Деловой двадцатки» (B20) на Бали 13–14 ноября 2022 года. Предполагается, что актриса выступит на сессии под названием «Ускорение экономических преобразований и инклюзивный рост производительности».