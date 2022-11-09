Анкара, 9 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G-20 в Индонезии и хочет обсудить с ним поставки российского зерна в нуждающиеся страны. Об этом 9 ноября заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в интервью телеканалу A haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

«Как известно, в предстоящую неделю в Индонезии состоится саммит лидеров G-20. Там, президент Эрдоган на встрече с уважаемым господином Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится», — сказал Киришчи.

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки.

Напомним, 31 октября глава РФ Владимир Путин заявил, что ещё не принял решение об участии в саммите G20, который состоится на Бали 15–16 ноября.