Москва, 9 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Главные факторы успеха для ведения собственного бизнеса — личные качества предпринимателя, такие как настойчивость и предприимчивость (45%). Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Вторым фактором, определяющим успешность бизнеса, являются связи, знакомства с нужными людьми (19%), на третьем месте — деньги (17%), а также готовность идти на риск (5%).

Среди причин, останавливающих людей для открытия бизнеса, — состояние здоровья, возраст (39%), отсутствие стартового капитала (28%) и интереса к бизнесу (22%), нехватка соответствующих знаний (20%), опасение трудностей (19%).

Телефонный опрос по телефону проведен 29 октября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее привлекательные для открытия своего дела сферы — это розничная торговля (20%), автомобильный бизнес (13%) и производство (11%).

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