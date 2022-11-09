Ижевск, , 13:16 — REGNUM Удмуртия отправила первую партию рождественских сосен. 1,5 тыс. деревьев направлены в Краснодарский край, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отправляемая продукция прошла все необходимые процедуры лабораторного контроля, карантинных объектов не обнаружено. Владельцу продукции выдано три карантинных сертификата.

Кроме того, готовятся к отправке еще 4050 рождественских деревьев — 3,5 тыс. сосен, 500 елей и 50 пихт. В ближайшее время они будут отправлены в другие регионы России.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии встречи 2022 года из Удмуртии в другие регионы России было направлено 27,66 тыс. рождественских деревьев. Новогодние ёлки отправляли в Краснодарский край, Ростовскую, Ленинградскую, Московскую, Астраханскую и Оренбургскую области, а также в Татарию, Крым и Адыгею.

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